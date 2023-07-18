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Чемпионат Германии. Бундеслига

Утверждена сумма трансфера Битшиабу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»

18 Июля 2023 • 02:47 Комментировать

Стала известна окончательная сумма трансфера 18-летнего центрального защитника Эль-Шадая Битшиабу из французского «ПСЖ» в немецкий «РБ Лейпциг».

По информации издания RMC Sport, французский футболист конголезского происхождения присоединится к клубу из Бундеслиги за 15 миллионов евро и дополнительные бонусы, контракт будет подписан на пять лет.

В прошлом сезоне Битшиабу провел 16 матчей в составе чемпионов Франции. Этим летом парижане уже укрепили свои оборонительные позиции с приходом Милана Шкриньяра.

В сезоне 2022/23 команда из Лейпцига выиграла бронзовые медали чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Эль-Шадай Битшиабу трансферы футбола - лето 2023
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