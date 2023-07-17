Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц остаётся в списке трансферных интересов «Барселоны».

Представители каталонского клуба совсем недавно провели встречу с окружением 20-летнего игрока для обсуждения потенциального сотрудничества, информирует BarcaTimes. Речь шла о возможном переходе атакующего хавбека следующим летом. Сделка считается очень сложной из-за цены Вирца, которая слишком велика для «Барселоны», а также в связи с интересом к футболисту со стороны многочисленных грандов ведущих европейских лиг, однако «сине-гранатовые» сохраняют надежду на успешный исход переговоров.

Трансферная стоимость Флориана Вирца оценивается порталом Transfermarkt в 85 млн евро.