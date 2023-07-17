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«Барселона» связалась с окружением Вирца слухи

17 Июля 2023 • 20:59 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц остаётся в списке трансферных интересов «Барселоны».

Представители каталонского клуба совсем недавно провели встречу с окружением 20-летнего игрока для обсуждения потенциального сотрудничества, информирует BarcaTimes. Речь шла о возможном переходе атакующего хавбека следующим летом. Сделка считается очень сложной из-за цены Вирца, которая слишком велика для «Барселоны», а также в связи с интересом к футболисту со стороны многочисленных грандов ведущих европейских лиг, однако «сине-гранатовые» сохраняют надежду на успешный исход переговоров.

Трансферная стоимость Флориана Вирца оценивается порталом Transfermarkt в 85 млн евро.

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Барселона Флориан Вирц трансферы футбола - лето 2023 Байер
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