Вингер Садио Мане может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Ранее главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель прямым текстом заявил, что сенегальский футболист не оправдал ожиданий.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» подняла ценник Мане. Мюнхенцы хотят заработать на трансфере 31-летнего вингера 32 миллиона евро плюс бонусы.

Отмечается, что Тухель хочет расстаться с Мане, хотя сам игрок надеется остаться в «Баварии».

За сезон в «Баварии» Садио Мане провёл 38 официальных матчей. В них сенегалец записал на свой счёт 12 голов и шесть результативных передач на партнёров.