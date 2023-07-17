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Директор «Баварии» высказался о возможном трансфере Кима Мин Джэ

17 Июля 2023 • 19:43 Комментировать

Ян-Кристиан Дризен, который занимает должность генерального директора «Баварии», дал комментарий по поводу возможного подписания защитника Кима Мин Джэ из «Наполи».

«Ким Мин Джэ – интересный футболист. Мы хотим, чтобы он присоединился к нам. Я пока ничего не могу объявить. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшие дни», - сказал Дризен, чьи слова на своих страницах приводит журналист Фабрицио Романо.

Киму Мин Джэ 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают корейского футболиста в 60 миллионов евро. За «Наполи» защитник провёл 45 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023 Ян-Кристиан Дризен
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