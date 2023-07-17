«Наполи» не сумел найти замену Джэ в «Боруссии»

Итальянский «Наполи» не сумел подписать японского футболиста Ко Итакуру на замену корейскому спортсмену Киму Мин Джэ. Об этом сообщает Sky Germany.

Причиной срыва трансфера стал прямой отказ Итакуры. Ранее защитник национальной сборной Японии также отказал клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

По информации источника, Ко Итакура верит в свою нынешнюю команду, мёнхенгладбахскую «Боруссию», в которой видит хороший состав и сильного главного тренера, Херардо Сеоане, который пришёл в команду месяц назад.

Напомним, в сезоне 2022/23 мёнхенгладбахцы заняли итоговое десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.