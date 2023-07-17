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Итакура отклонил предложение из Саудовской Аравии

17 Июля 2023 • 07:55 Комментировать

Как информирует Sky Germany, японский футболист Ко Итакура отклонил предложение из Саудовской Аравии, чтобы продолжать помогать своей команде, мёнхенгладбахской «Боруссии».

Предложение от клуба «Аль-Хиляль» подразумевало заработную плату около 12 миллионов евро в год, что значительно больше по сравнению с суммой, предоставляемой 26-летнему спортсмену немецким клубом.

Ко Итакура пополнил ряды мёнхенгладбахцев ровно год назад, в июле 2022 года. В ноябре 2022 года он принял участие в чемпионате мира – 2022, дебютировав в матче со сборной Германии (2:1) и отдав голевую передачу на Такуму Асано.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Аль-Хиляль Ко Итакура трансферы футбола - лето 2023
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