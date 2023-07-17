«Бавария» ждёт серьёзное предложение по Горецке

Мюнхенская «Бавария» ожидает получения серьёзного предложения о трансфере 28-летнего немецкого полузащитника Леона Горецки. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации издания, в данный момент для того, чтобы сохранилась возможность предоставления места спортсмену в составе «красных», клубу необходимо гарантировать ему достаточное количество выделяемого игрового времени.

Как уже сообщалось ранее, немец может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Бавария» ожидает, что сумма трансфера составит не менее 40 миллионов евро.

Леон Горецка защищает цвета мюнхенской команды с 2018 года.