Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Битшабу готовится пройти медосмотр перед переходом в «РБ Лейпциг»

17 Июля 2023 • 07:15 Комментировать

По информации журналиста Фабрицио Романо, 18-летнему центральному защитнику Эль-Шадаю Битшиабу были назначены время и место для прохождения медицинского осмотра перед окончательным переходом из французского «ПСЖ» в немецкий «РБ Лейпциг».

Ожидается, что трансфер француза, сыгравшего 801 минуту в 17 играх во всех турнирах за «ПСЖ» в прошлом сезоне, будет оформлен уже сегодня. Спортсмен обойдется клубу из Лейпцига в сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Битшиабу является двукратным чемпионом Франции и победителем молодёжного чемпионата Европы в составе национальной сборной Франции (до 17 лет).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Фабрицио Романо Эль-Шадай Битшиабу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
07:15 · Германия. Бундеслига
Битшабу готовится пройти медосмотр перед переходом в «РБ Лейпциг»
03:06 · Германия. Бундеслига
Интерес «Наполи» к Тузару растёт
01:25 · Германия. Бундеслига
Мане всё ещё надеется остаться в «Баварии»
16 Июля
23:42 · Германия. Бундеслига
Романо: «РБ Лейпциг» арендует Хави Симонса у «ПСЖ» без опции выкупа»
22:38 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сможет выкупить Хави Симонса у «ПСЖ» слухи
21:19 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Будущее Тухеля в «Баварии» зависит от игроков»
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» определилась с альтернативой Кейну
20:41 · Германия. Бундеслига
Хёнесс – о словах агента Дэвиса: «Уверен, Альфонсо надолго останется в «Баварии»
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ может подписать Доку
17:24 · Германия. Бундеслига
Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Горецка может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ 1 слухи
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» провёл переговоры с Уокером 1 слухи
14:10 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» после выкупа Хави Симонса может отдать его в аренду
13:50 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» готов обойти «Баварию» в гонке за Кейном
13:09 · Англия. Премьер-лига
Будущее Уокера: всё решит разговор с Гвардиолой
Все новости
Рекомендуем