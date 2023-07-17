Битшабу готовится пройти медосмотр перед переходом в «РБ Лейпциг»

По информации журналиста Фабрицио Романо, 18-летнему центральному защитнику Эль-Шадаю Битшиабу были назначены время и место для прохождения медицинского осмотра перед окончательным переходом из французского «ПСЖ» в немецкий «РБ Лейпциг».

Ожидается, что трансфер француза, сыгравшего 801 минуту в 17 играх во всех турнирах за «ПСЖ» в прошлом сезоне, будет оформлен уже сегодня. Спортсмен обойдется клубу из Лейпцига в сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Битшиабу является двукратным чемпионом Франции и победителем молодёжного чемпионата Европы в составе национальной сборной Франции (до 17 лет).