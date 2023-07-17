Интерес «Наполи» к Тузару растёт

Согласно сообщениям издания L’Équipe, опубликованным в прошедшее воскресенье, чемпион Италии «Наполи» проявляет повышенный интерес к подписанию 26-летнего французского полузащитника «Герты» Луки Тузара.

Французский футболист, вероятнее всего, согласится на такой переход, так как его нынешний клуб покинул высший немецкий дивизион в результате провального выступления в сезоне 2022/23.

Если это произойдёт, то игрок воссоединится со своим бывшим тренером Руди Гарсией, работавшим в «Лионе» в 2020 году. Напомним, ранее сообщалось о желании самого Гарсии видеть в своей команде Тузара.