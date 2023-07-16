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Чемпионат Германии. Бундеслига

Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера»

16 Июля 2023 • 17:24 Комментировать

В субботу «Вердер» в рамках подготовки к новому сезону проводит товарищеский матч против «Ольденбурга». В стартовом составе бременцев должен был выйти полузащитник Наби Кейта. Тем не менее, из-за лёгкой травмы гвинейца в основе заменили. Об этом сообщила пресс-служба «музыкантов».

Напомним, что «Вердер» подписал Наби Кейта этим летом в качестве свободного агента. Предыдущие пять сезонов гвинеец провёл в «Ливерпуле».

В первом туре следующего чемпионата Германии «Вердер» будет принимать «Баварию». Игра пройдёт в пятницу, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
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