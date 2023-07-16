Наби Кейта угодил в лазарет «Вердера»

В субботу «Вердер» в рамках подготовки к новому сезону проводит товарищеский матч против «Ольденбурга». В стартовом составе бременцев должен был выйти полузащитник Наби Кейта. Тем не менее, из-за лёгкой травмы гвинейца в основе заменили. Об этом сообщила пресс-служба «музыкантов».

Напомним, что «Вердер» подписал Наби Кейта этим летом в качестве свободного агента. Предыдущие пять сезонов гвинеец провёл в «Ливерпуле».

В первом туре следующего чемпионата Германии «Вердер» будет принимать «Баварию». Игра пройдёт в пятницу, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.