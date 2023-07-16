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​«ПСЖ» после выкупа Хави Симонса может отдать его в аренду

16 Июля 2023 • 14:10 Комментировать

«ПСЖ» реализовывает опцию обратного выкупа полузащитника Хави Симонса у ПСВ. Нидерландский клуб уже сообщил об отъезде 20-летнего футболиста из лагеря команды для завершения трансфера.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Хави Симонс после возвращения в «ПСЖ» может уйти в аренду. Фаворитом на подписание хавбека считается «РБ Лейпциг». Отмечается, что решение по будущему Симонсу в Париже должно быть принято во вторник.

Хави Симонс оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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