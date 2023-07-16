​«ПСЖ» после выкупа Хави Симонса может отдать его в аренду

«ПСЖ» реализовывает опцию обратного выкупа полузащитника Хави Симонса у ПСВ. Нидерландский клуб уже сообщил об отъезде 20-летнего футболиста из лагеря команды для завершения трансфера.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Хави Симонс после возвращения в «ПСЖ» может уйти в аренду. Фаворитом на подписание хавбека считается «РБ Лейпциг». Отмечается, что решение по будущему Симонсу в Париже должно быть принято во вторник.

Хави Симонс оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 40 миллионов евро.