Хёнесс высказался о будущем Зоммера в «Баварии»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался касательно возможного ухода швейцарского голкипера Янна Зоммера в текущее трансферное окно.

«У Янна есть пункт в контракте, согласно которому он может уйти, когда захочет. Все будет зависеть от того, как мы решим с ним поступить. Клуб собирается провести переговоры с Зоммером и его окружением», - передает слова Хёнесса Sport1.de.

Напомним, что швейцарец перебрался в мюнхенский коллектив из гладбахской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. В составе «Баварии» Зоммер провел 25 поединков, в которых пропустил 31 гол.