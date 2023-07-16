Клуб Роналду сделал предложение звёздному нападающему «Баварии»

Саудовский «Аль-Наср» стремится заполучить в свои ряды сенегальского нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане. Клуб предложил африканцу трудовое соглашение с заработной платой в размере 25 миллионов евро в год, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Мане не входит в планы немецкого гранда, а потому близок к уходу из «Баварии» этим летом. Если переговоры завершатся успешно, то Садио может подписать с «Аль-Насром» контракт на три года.

Форвард перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» в прошлом году. За мюнхенский коллектив Мане провел 38 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.