Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель намекнул на новый трансфер «Баварии»

16 Июля 2023 • 09:58 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель намекнул на приход в клуб корейского защитника Ким Мин Джэ.

«Нам нужно заменить Эрнандеса. Уже не секрет, о ком мы говорим. В ближайшее время мы восполним пробел», - передает слова специалиста Calciomercato.

Ранее сообщалось, что 26-летний азиат перейдет в «Баварию» за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джэ принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, что защитник выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
11:07 · Германия. Бундеслига
Хёнесс высказался о будущем Зоммера в «Баварии»
10:54 · Германия. Бундеслига
Клуб Роналду сделал предложение звёздному нападающему «Баварии»
09:58 · Германия. Бундеслига
Тухель намекнул на новый трансфер «Баварии»
08:57 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил игру Горецки за «Баварию» 1
07:25 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» сделали важное заявление по Кейну
15 Июля
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Тухелю задали вопрос о возможном трансфере Кейна
17:50 · Германия. Бундеслига
​Тухель: «Мане не оправдал ожиданий»
17:34 · Германия. Бундеслига
Нойер пропустит старт сезона — Тухель
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» провела предварительные переговоры по форварду «Манчестер Сити» 1
16:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» провёл переговоры по Павару, «Бавария» ждёт предложений
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Кейн может перейти в «Баварию»
12:36 · Германия. Бундеслига
Якобс может сменить «Монако» на клуб Бундеслиги
12:10 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» готов выложить 10 миллионов евро за вратаря «Баварии»
12:05 · Германия. Бундеслига
Фолланд может сменить «Монако» на клуб Бундеслиги
11:56 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» направил «Интеру» предложение по трансферу защитника
Все новости
Рекомендуем