Тухель намекнул на новый трансфер «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель намекнул на приход в клуб корейского защитника Ким Мин Джэ.

«Нам нужно заменить Эрнандеса. Уже не секрет, о ком мы говорим. В ближайшее время мы восполним пробел», - передает слова специалиста Calciomercato.

Ранее сообщалось, что 26-летний азиат перейдет в «Баварию» за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джэ принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, что защитник выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.