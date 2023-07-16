Тухель оценил игру Горецки за «Баварию»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о выступлении полузащитника Леона Горецки в прошедшем сезоне.

«Горецка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы ждем от него большего. Леону еще есть куда расти, наша задача – помочь ему в этом. Его уход? Не слышал о таких планах от Горецки», - передает слова специалиста издание Sport1.de.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Горецка принял участие в 27 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.