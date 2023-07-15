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​Тухель: «Мане не оправдал ожиданий»

15 Июля 2023 • 17:50 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий по поводу ситуации вингера Садио Мане. Поговаривают, что 31-летний футболист может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Тухель не стал отделываться стандартными фразами, а сказал правду.

«Мане не оправдал ожиданий. Конкуренция очень высока, и ему непросто будет выходить в стартовом составе. Садио это знает. Он знает моё мнение и мнение клуба», - сказал Тухель, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Керри Хау.

За сезон в «Баварии» Садио Мане провёл 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Садио Мане
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