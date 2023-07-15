Нойер пропустит старт сезона — Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о состоянии здоровья голкипера команды Мануэля Нойера. Напомним, в прошлом году 37-летний вратарь сломал ногу.

«Нойер занимается по индивидуальной программе. Он не поедет с командой в Азию. Вряд ли он сможет сыграть уже в первом туре нового сезона, но мы надеемся, что в августе сможем начать его задействовать», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В прошлом сезоне Нойер провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 7 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Контракт немца с «Баварией» рассчитан до лета следующего года.