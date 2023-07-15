Якобс может сменить «Монако» на клуб Бундеслиги

Защитник Исмаил Якобс, права на которого принадлежат «Монако», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии. Об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в подписании игрока заинтересован берлинский «Унион». Представитель Бундеслиги обратится к кандидатуре Якобса, если не получится согласовать трансфер латераля миланского «Интера» Робина Госенса. Сумма возможной сделки может составит 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Исмаил сыграл 41 поединок за монегасков и сделал четыре голевые передачи. Контракт 23-летнего защитника с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.