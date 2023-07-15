Фолланд может сменить «Монако» на клуб Бундеслиги

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в подписании 30-летнего немецкого футболиста заинтересован берлинский «Унион». Также заполучить Фолланда хочет леверкузенский «Байер», однако сам игрок отдает предпочтение переходу в «Унион». Сумма потенциальной сделки оценивается в шесть-семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Кевин провел 22 поединка за монегасков, записав себе в актив шесть забитых мячей и две голевые передачи. Контракт форварда с «Монако» рассчитан до середины 2024 года.