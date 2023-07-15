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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» направил «Интеру» предложение по трансферу защитника

15 Июля 2023 • 11:56 Комментировать

Немецкий «Вольфсбург» пытается приобрести у миланского «Интера» левого защитника Робина Госенса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «волки» направили «нерадзурри» официальное предложение, которое включает в себя аренду с обязательством выкупа в конце сезона за 14 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Интер» уже успел отклонить это предложение. По информации Плеттенберга, «нерадзурри» хотят выручить за своего футболиста больше, чем предлагает «Вольфсбург».

Отмечается, что в гонке также остаётся «Унион» Берлин, который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Госенс хочет, чтобы его будущее решилось до конца следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Унион Берлин Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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