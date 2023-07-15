Зоммер дал согласие на переход в «Интер»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер согласился на переход в миланский «Интер». По информации от журналиста Фабрицио Романо, швейцарец согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта.

Теперь «Интеру» осталось договориться с самой «Баварией» по поводу суммы компенсации за швейцарского голкипера, который перебрался в Мюнхен лишь в январе этого года, чтобы на краткосрочной основе заменить Мануэля Нойера.

Напомним, «Бавария» в январе заплатила 11 миллионов евро за Зоммера. Помимо Янна миланский «Интер» хочет заполучить Анатолия Трубина из донецкого «Шахтёра». Швейцарец и украинец заменят на «Джузеппе Меацца» Андре Онана и Самира Хандановича.