Клуб Роналду нацелился на игрока сборной Франции

Вингер леверкузенского «Байера» Мусса Диаби может покинуть немецкий чемпионат и переехать в Саудовскую Аравию. Согласно сообщениям Footmercato, в услугах французского игрока заинтересован «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

Саудовский клуб готов предложить за трансфер Диаби 35-40 миллионов евро. В споре за футболиста «Аль-Насру» предстоит выдержать конкуренцию со стороны бирмингемской «Астон Виллы» и «Наполи».

В минувшем сезоне Мусса принял участие в 48 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 11 голевых передач.