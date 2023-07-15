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«Интер» близок к покупке игрока «Баварии»

15 Июля 2023 • 09:02 Комментировать

Швейцарский голкипер Янн Зоммер, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», близок к смене клубной прописки. Как сообщил инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, 34-летнего вратаря подпишет миланский «Интер».

По сведениям журналиста, стороны договорились о подписании контракта до середины 2025 года.

Зоммер перешел в «Баварию» из гладбахской «Боруссии» прошлой зимой. В минувшем сезоне Янн принял участие в 25 поединках за мюнхенскую команду, в которых пропустил 31 мяч. В восьми встречах голкипер отстоял на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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