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Нюбель был замечен в Штутгарте

14 Июля 2023 • 14:33 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель вчера был замечен в Штутгарте. Напомним, местная одноимённая команда хочет подписать вратаря на правах сезонной аренды с правом выкупа.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Нюбель обсудил с руководством «Штутгарта» свой потенциальный трансфер. Камнем преткновения пока является тот факт, что «Бавария» твёрдо намерена продать Александра, тогда как «швабы» готовы предложить только аренду с правом выкупа.

Напомним, у Нюбеля натянутые отношения с руководством «Баварии». Мюнхенский клуб хочет избавиться от футболиста на постоянной основе. Требуемая сумма компенсации – 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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