Госенс согласовал контракт с немецким клубом

Фланговый защитник Робин Госенс, выступающий за миланский «Интер», продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, 29-летний футболист близок к переходу в «Вольфсбург». Стороны провели переговоры и согласовали детали трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года.

Напомним, что Госенс защищает цвета миланского коллектива с января прошлого года. Защитник принял участие в 49 поединках за «нерадзурри», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.