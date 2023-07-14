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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» покупает нападающего за 46 млн евро

14 Июля 2023 • 09:49 Комментировать

Форвард «Ланса» Луи Опенда сменит чемпионат Франции на Бундеслигу, где интерес к нему проявляет «РБ Лейпциг». Об этом информируют журналисты Lequipe.

Источник отмечает, что стороны договорились об условиях сделки. В ближайшее время 23-летний игрок вылетит в Германию, где пройдет медицинское обследование. После этого стороны заключат пятилетнее трудовое соглашение. За трансфер нападающего немецкая сторона заплатит от 43 до 46 миллионов евро.

В минувшем сезоне Опенда стал лучшим бомбардиром «Ланса». Нападающий принял участие в 38 поединках чемпионата Франции, записав на свой счет 21 гол и четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 луи опенда
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