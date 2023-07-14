Госенс договорился с клубом Бундеслиги

Левый защитник миланского «Интера» Робин Госенс дал согласие на переход в «Вольфсбург».

29-летний футболист с высокой вероятностью скоро покинет ряды «нерадзурри» – интерес к нему ещё с прошлого месяца проявляют представители немецкой Бундеслиги и Английской премьер-лиги. По заявлениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, больше остальных претендентов преуспел «Вольфсбург», уже договорившийся с Госенсом об условиях сотрудничества. Впрочем, «волкам» ещё предстоит согласовать трансфер с «Интером». Миланский клуб запрашивает за латераля порядка 18 млн евро.

Робин Госенс отыграл в общей сложности 58 матчей за «Интер», записав на своё счёт пять голов и одну результативную передачу.