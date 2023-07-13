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Агент Теля: «Мы не рассматриваем вариант с арендой»

13 Июля 2023 • 13:59 Комментировать

Гадири Камара, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля, прокомментировал возможный уход клиента в аренду на следующий сезон. Ранее 18-летнего француза связывали с бременским «Вердером».

«Мы не рассматриваем вариант с арендой, это для нас не опция. Я не могу подтвердить слухи об аренде в бременский «Вердер». Матис хочет остаться в «Баварии». Наша позиция предельно ясна. Тель хочет стать одним из лучших в мире», – цитирует агента журналист Флориан Плеттенберг.

«Бавария» не уверена, что может гарантировать Телю игровое время в следующем сезоне, но Матис при этом намерен остаться и сражаться за место в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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