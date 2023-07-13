Джеррард хочет видеть в «Аль-Иттифаке» ещё одну легенду «Ливерпуля»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард быстро отреагировал на новость о том, что мюнхенская «Бавария» указала на дверь своему нападающему Садио Мане. По информации от 90 min football, английский специалист хочет видеть бывшего игрока «Ливерпуля» в своей команде.

Напомним, в данный момент «Аль-Иттифак» усердно работает над трансфером капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, которому был предложен контракт с зарплатой в размере свыше 800 тысяч евро в неделю. Мане ранее был интересен и другим клубам из Саудовской Аравии, поэтому гонку за 31-летним сенегальцем всё ещё можно считать открытой.