Нападающий «Баварии» Матис Тель не хочет уходить в аренду в следующем сезоне. По информации от журналиста Керри Хау, француз намерен остаться в Мюнхене и сражаться за своё место в команде Томаса Тухеля.

Источник сообщает, что в «Баварии» уже давно рассматривался вариант с арендой Теля, но в клубе пока не приняли окончательное решение. Матис прибыл на предсезонные сборы раньше остальных. 18-летний француз намерен выложиться на максимум, чтобы раскрыть свой потенциал и показать главному тренеру Томасу Тухелю свой уровень.

В своём дебютном сезоне за «Баварию» Тель отметился 5 голами в 22 матчах чемпионата Германии.