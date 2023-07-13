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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане хотел остаться в «Баварии», но после решения клуба будет вынужден уйти

13 Июля 2023 • 11:01 Комментировать

Нападающий «Баварии» Садио Мане ранее хотел остаться в мюнхенском клубе, но на днях руководство сообщило ему о желании расстаться. По информации от Bild, из-за этого сенегалец начал рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.

Первый сезон Мане в «Баварии» оказался неудачным во всех плана. Футболист пропустил внушительный срок из-за травмы, отметился всего 7 голами и 5 ассистами в Бундеслиге, да и к тому же имел проблемы с дисциплиной. Яркий тому пример – стычка с одноклубником Лероем Сане в раздевалке, в ходе которого Мане ударил своего партнёра по лицу.

Ранее Мане выступал в Английской премьер-лиге в составе таких клубов, как «Саутгемптон» и «Ливерпуль». К футболисту сейчас проявляют интерес команды из Саудовской Аравии.

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Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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