«РБ Лейпциг» близок к тому, чтобы усилиться центральным защитником «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу близится к тому, чтобы перебраться в новую команду. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 18-летнего француза в немецкий «РБ Лейпциг» продвигается к завершающей стадии.

Отмечается, что стороны в данный момент согласовывают последние детали трансфера. Ранее сообщалось, что Битшиабу обойдётся «РБ Лейпцигу» в 15 миллионов евро, но с учётом бонусов сумма сделки может вырасти до 20 миллионов.

Битшиабу к своим 18 годам успел провести уже 14 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Футболист этим летом понял, что не получит шанса заиграть в Париже из-за прихода новых игроков на его позицию.