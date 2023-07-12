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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер не успеет восстановиться к первому туру Бундеслиги

12 Июля 2023 • 14:51 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не успеет восстановиться к первому туру нового сезона Бундеслиги, где команда Томаса Тухеля сыграет против бременского «Вердера» на выезде.

По информации от Süddeutsche Zeitung, Нойер не отправится с «Баварией» на предсезонный тур в Азию, который стартует 24 июля. Мануэль останется в Мюнхене, чтобы продолжить процесс восстановления.

Источник сообщает, что Нойеру потребуется ещё несколько недель на восстановление. Напомним, зимой Мануэль сломал ногу, когда катался на лыжах. Сменщика Нойера Янн Зоммер хочет покинуть команду уже в ближайшее время, так как не хочет сидеть на скамейке после возвращения Мануэля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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