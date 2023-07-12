Горецка даже не рассматривает вариант с уходом из «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка даже не рассматривает вариант с уходом из команды. По информации от журналиста Максимилиана Коха, немец понимает, что провёл прошлый сезон не лучшим образом. При этом хавбек уверен, что ещё получит свой шанс под руководством Томаса Тухеля.

Напомним, в конце минувшей кампании Горецка перестал стабильно попадать в основной состав «Баварии». Клуб сейчас хочет усилить полузащиту и не против продать Леона, но футболиста пока это не смущает.

Источник отмечает: Горецка твёрдо решил, что совершенно точно останется в «Баварии» на следующий сезон.