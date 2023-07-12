Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка даже не рассматривает вариант с уходом из «Баварии»

12 Июля 2023 • 13:42 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка даже не рассматривает вариант с уходом из команды. По информации от журналиста Максимилиана Коха, немец понимает, что провёл прошлый сезон не лучшим образом. При этом хавбек уверен, что ещё получит свой шанс под руководством Томаса Тухеля.

Напомним, в конце минувшей кампании Горецка перестал стабильно попадать в основной состав «Баварии». Клуб сейчас хочет усилить полузащиту и не против продать Леона, но футболиста пока это не смущает.

Источник отмечает: Горецка твёрдо решил, что совершенно точно останется в «Баварии» на следующий сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
13:42 · Германия. Бундеслига
Горецка даже не рассматривает вариант с уходом из «Баварии»
12:59 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо скоро прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра в «Галатасарае»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Байер» отклонит предложение «Астон Виллы» за Диаби в размере 28 миллионов евро
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сделала предложение по трансферу Мусса Диаби
10:47 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» хочет арендовать Нюбеля, но «Баварию» интересует только продажа
10:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может усилиться голкипером сборной Марокко
03:50 · Германия. Бундеслига
​Лукас Подольски в сентябре проведёт самый крупный музыкальный фестиваль Германии
11 Июля
23:15 · Германия. Бундеслига
Зоммер близок к переходу в «Интер»
21:57 · Германия. Бундеслига
Источник: Анхелиньо переходит в «Галатасарай» слухи
20:42 · Англия. Премьер-лига
Названы условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи
17:53 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова подождать Кейна один год
13:23 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может подписать чемпиона мира из «Манчестер Сити»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Унион» объявил об аренде нападающего «Челси» официально
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вольфсбургом» по ван де Вену
Все новости
Рекомендуем