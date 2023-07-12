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Анхелиньо скоро прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра в «Галатасарае»

12 Июля 2023 • 12:59 Комментировать

Левый защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо уже сегодня должен прибыть в Стамбул для прохождения медосмотра в составе «Галатасарая». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что испанец перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа за 7-8 миллионов евро. Ожидается, что все документы должны быть подписаны уже сегодня, если игрок успешно пройдёт медосмотр.

Напомним, последний сезон 26-летний Анхелиньо провёл на правах аренды за «Хоффенхайм». В составе этой команды фуллбек провёл в Бундеслиге 33 матча, в которых отметился 9 ассистами.

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Галатасарай РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы футбола - лето 2023
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