«Штутгарт» хочет арендовать Нюбеля, но «Баварию» интересует только продажа

Мюнхенская «Бавария» хочет избавиться от своего голкипера Александра Нюбеля в это трансферное окно. По информации от Kicker, во вратаре заинтересован «Штутгарт», но «швабы» хотят арендовать футболиста, тогда как «красную машину» интересует только вариант с продажей.

Отмечается, что «Бавария» хочет выручить за Нюбеля 8 миллионов евро. Мюнхенцы не хотят видеть в команде голкипера, который отказался зимой возвращаться из аренды в «Монако», чтобы заменить травмированного Мануэля Нойера.

У 26-летнего Нюбеля сейчас испорченные отношения с руководством «Баварии». Мюнхенский клуб хочет как можно скорее продать голкипера, которого в своё время купил у «Шальке».