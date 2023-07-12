«Бавария» может усилиться голкипером сборной Марокко

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на голкипера «Севильи» Яссина Буну. По информации от журналиста Алонсо Риверо, марокканец открыт к переходу, так как считает «красную машину» великим клубом с большой историей.

Отмечается, что в «Баварии» хотят видеть Буну вместо Янна Зоммера, который ранее выразил желание покинуть клуб. Швейцарец хочет играть исключительно в основном составе, на что у него будет мало шансов после возвращения Мануэля Нойера. Буну, в свою очередь, будет готов составить конкуренцию немцу.

Источник сообщает, что «Севилья» в данный момент в курсе об интересе «Баварии» к 32-летнему Яссину. Андалузский клуб ожидает предложение от команды Томаса Тухеля.