​Лукас Подольски в сентябре проведёт самый крупный музыкальный фестиваль Германии

Бывший нападающий немецкой сборной, чемпион мира 2014 года Лукас Подольски, хотя и продолжает играть на своей исторической родине за польский «Гурник», активно посвящает себя и другим интересам.

Он уже открыл кафе по продаже мороженого, закусочную с кебабами Mangal Doner в Кельне, а теперь решил попробовать себя и на музыкальном поприще. В сентябре Подольски буде главным ведущим крупнейшего в Германии музыкального фестиваля Glücksgefühle Festival, который пройдет на автодроме «Хоккенхаймринг» - том самом, на котором российский гонщик Даниил Квят в последний раз в своей карьере в Формуле-1 поднялся на подиум в 2019 году.