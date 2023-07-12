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​Лукас Подольски в сентябре проведёт самый крупный музыкальный фестиваль Германии

12 Июля 2023 • 03:50 Комментировать

Бывший нападающий немецкой сборной, чемпион мира 2014 года Лукас Подольски, хотя и продолжает играть на своей исторической родине за польский «Гурник», активно посвящает себя и другим интересам.

Он уже открыл кафе по продаже мороженого, закусочную с кебабами Mangal Doner в Кельне, а теперь решил попробовать себя и на музыкальном поприще. В сентябре Подольски буде главным ведущим крупнейшего в Германии музыкального фестиваля Glücksgefühle Festival, который пройдет на автодроме «Хоккенхаймринг» - том самом, на котором российский гонщик Даниил Квят в последний раз в своей карьере в Формуле-1 поднялся на подиум в 2019 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Подольски
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