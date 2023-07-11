Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо переходит в «Галатасарай».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, левый защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо продолжит свою карьеру в «Галатасарае». Стороны достигли соглашения о переходе на условиях аренды с возможностью последующего выкупа игрока. В настоящее время осталось только подписать необходимые документы.

Условия личного контракта уже согласованы, так как Анхелиньо был заинтересован только в переходе в «Галатасарай», как стало известно на прошлой неделе.

Проведение медицинского осмотра уже запланировано.