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Источник: Анхелиньо переходит в «Галатасарай» слухи

11 Июля 2023 • 21:57 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо переходит в «Галатасарай».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, левый защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо продолжит свою карьеру в «Галатасарае». Стороны достигли соглашения о переходе на условиях аренды с возможностью последующего выкупа игрока. В настоящее время осталось только подписать необходимые документы.

Условия личного контракта уже согласованы, так как Анхелиньо был заинтересован только в переходе в «Галатасарай», как стало известно на прошлой неделе.

Проведение медицинского осмотра уже запланировано.

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Галатасарай РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы футбола - лето 2023
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