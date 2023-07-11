Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»

Испанский защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо близок к переезду в турецкий чемпионат.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, игрок, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в «Хоффенхайме», может стать футболистом «Галатасарая». Сообщается, что клубы близки к соглашению и им осталось оформить лишь несколько важных деталей. Сам защитник намерен продолжить карьеру исключительно в составе «львов».

Напомним, что Анхелиньо выступал за «РБ Лейпциг» с 2020 года, проведя во всех турнирах 100 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего экс-игрока «Манчестер Сити» в 12 миллионов евро.