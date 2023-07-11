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Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»

11 Июля 2023 • 17:53 Комментировать
Хоффенхайм
...
Фрайбург
19.08 16:30

Испанский защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо близок к переезду в турецкий чемпионат.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, игрок, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в «Хоффенхайме», может стать футболистом «Галатасарая». Сообщается, что клубы близки к соглашению и им осталось оформить лишь несколько важных деталей. Сам защитник намерен продолжить карьеру исключительно в составе «львов».

Напомним, что Анхелиньо выступал за «РБ Лейпциг» с 2020 года, проведя во всех турнирах 100 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего экс-игрока «Манчестер Сити» в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай РБ Лейпциг Анхелиньо трансферы футбола - лето 2023
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