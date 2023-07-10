Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» продолжает изучать возможность подписания нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры между клубами продолжаются с большими трудностями. Цена возможной сделки составляет от восьми до десяти миллионов евро. Сообщается, что «жеребята» активно следят за 24-летним нападающим, который давно находится в трансферном списке клуба Бундеслиги.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Васкеса 20 матчей в рамках всех состязаний, в которых игрок забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брэндона в семь миллионов евро.