«Наполи» нашёл замену Джэ в чемпионате Германии

Японский защитник Ко Итакура, правами на которого владеет гладбахская «Боруссия», может перебраться в итальянский чемпионат. Заинтересованность в трансфере азиата проявляет чемпион Серии А – «Наполи».

Как информирует Sky Sport Germany, неаполитанцы рассматривают Итакуру в качестве замены Киму Мин Джэ, которого в ближайшее время подпишет мюнхенская «Бавария». Руководство «Наполи» готово предложить за защитника 12 миллионов евро. Гладбахцев не устраивает такой вариант, они хотят выручить с продажи игрока 15 миллионов.

В минувшем сезоне японец принял участие в 24 поединках чемпионата Германии, в которых отметился двумя результативными передачами.