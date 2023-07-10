«Бавария» озвучила позицию по Забитцеру

В мюнхенской «Баварии» сообщили, что не собираются отдавать полузащитника Марселя Забитцера в аренду «Роме». Об этом информируют журналисты Giallorossa.

Римский клуб рассчитывал взять австрийца в аренду до завершения сезона-2023/2024 с правом последующего выкупа. Однако в Мюнхене дали четко понять, что клуб заинтересован исключительно в продаже полузащитника. Контракт Марселя рассчитан до середины 2025 года, его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Во второй половине минувшего сезона Забитцер играл за «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 11 матчах и сделал голевую передачу.