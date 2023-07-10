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«Бавария» озвучила позицию по Забитцеру

10 Июля 2023 • 09:32 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» сообщили, что не собираются отдавать полузащитника Марселя Забитцера в аренду «Роме». Об этом информируют журналисты Giallorossa.

Римский клуб рассчитывал взять австрийца в аренду до завершения сезона-2023/2024 с правом последующего выкупа. Однако в Мюнхене дали четко понять, что клуб заинтересован исключительно в продаже полузащитника. Контракт Марселя рассчитан до середины 2025 года, его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Во второй половине минувшего сезона Забитцер играл за «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 11 матчах и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бавария Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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