Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
RMC Sport утверждает, что «Боруссия» уже вступила в диалог с парижанами по возможному трансферу 17-летнего талантливого хавбека. По сведениям источника, «ПСЖ» не намерен отпускать Заир-Эмери и хочет в ближайшее время начать с ним переговоры о продлении сотрудничества.
Отмечается, что, помимо «шмелей», в услугах молодого француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Трудовой договор полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
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