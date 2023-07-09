Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

RMC Sport утверждает, что «Боруссия» уже вступила в диалог с парижанами по возможному трансферу 17-летнего талантливого хавбека. По сведениям источника, «ПСЖ» не намерен отпускать Заир-Эмери и хочет в ближайшее время начать с ним переговоры о продлении сотрудничества.

Отмечается, что, помимо «шмелей», в услугах молодого француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Трудовой договор полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.