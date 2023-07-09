Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд хочет забрать талантливого хавбека у «ПСЖ» слухи

09 Июля 2023 • 21:31 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

RMC Sport утверждает, что «Боруссия» уже вступила в диалог с парижанами по возможному трансферу 17-летнего талантливого хавбека. По сведениям источника, «ПСЖ» не намерен отпускать Заир-Эмери и хочет в ближайшее время начать с ним переговоры о продлении сотрудничества.

Отмечается, что, помимо «шмелей», в услугах молодого француза заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Трудовой договор полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Уоррен Заир-Эмери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разрешила Горецке сменить клуб
21:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет забрать талантливого хавбека у «ПСЖ» слухи
17:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать Облака слухи
10:57 · Германия. Бундеслига
Клуб Моуринью нацелился на футболиста «Баварии»
10:03 · Германия. Бундеслига
«Интер» готовит предложение по игроку «Баварии»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит улучшенное предложение по Кейну
08 Июля
22:51 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» выбирают нового капитана
17:49 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» завершает трансфер Кима Мин Джэ
15:18 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ещё не решили, что делать с Зоммером
14:49 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола продвигаются позитивно
12:59 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ успешно прошёл медосмотр в «Баварии»
12:57 · Германия. Бундеслига
Мане, Гнабри и ещё 6 игроков могут покинуть «Баварию»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Хёйлунну в Бундеслиге
10:56 · Англия. Премьер-лига
Кулибали может продолжить карьеру в АПЛ
07:26 · Германия. Бундеслига
Мане получил выгодное предложение
Все новости
Рекомендуем