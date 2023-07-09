Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может пополнить ряды «Баварии» в летнее трансферное окно.

По сведениям Mundo Deportivo, мюнхенский клуб активно занят поисками нового голкипера, однако «Баварии» будет тяжело подписать словенского футболиста. Источник утверждает, что «Атлетико» не планирует расставаться с Облаком, поэтому запросит за него 120 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Отмечается, что в шорт-листе «Баварии» есть еще вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Трудовое соглашение Облака с «Атлетико» рассчитано до 2028 года.