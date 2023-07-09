Клуб Моуринью нацелился на футболиста «Баварии»

Хавбек национальной сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, в услугах 29-летнего полузащитника заинтересована столичная «Рома». Римский клуб собирается арендовать игрока до завершения следующего сезона.

В минувшем сезоне Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 18 поединках за манкунианский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.