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Клуб Моуринью нацелился на футболиста «Баварии»

09 Июля 2023 • 10:57 Комментировать

Хавбек национальной сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, в услугах 29-летнего полузащитника заинтересована столичная «Рома». Римский клуб собирается арендовать игрока до завершения следующего сезона.

В минувшем сезоне Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 18 поединках за манкунианский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Рома Бавария Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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