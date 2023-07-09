«Интер» готовит предложение по игроку «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах вратаря заинтересован миланский «Интер». Миланцы готовят предложение по трансферу игрока.

Итальянский гранд рассматривает швейцарца в качестве замены Андре Онана, которого собирается подписать «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Зоммер перебрался в мюнхенский гранд зимой 2023 года из гладбахской «Боруссии». Янн провел в минувшем сезоне 19 поединков за «Баварию», в которых пропустил 25 мячей. В семи встречах голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.