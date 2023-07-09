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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» готовит предложение по игроку «Баварии»

09 Июля 2023 • 10:03 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Янн Зоммер имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. В услугах вратаря заинтересован миланский «Интер». Миланцы готовят предложение по трансферу игрока.

Итальянский гранд рассматривает швейцарца в качестве замены Андре Онана, которого собирается подписать «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Зоммер перебрался в мюнхенский гранд зимой 2023 года из гладбахской «Боруссии». Янн провел в минувшем сезоне 19 поединков за «Баварию», в которых пропустил 25 мячей. В семи встречах голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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