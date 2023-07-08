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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» выбирают нового капитана

08 Июля 2023 • 22:51 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Марко Ройс решил сложить с себя полномочия капитана дортмундской «Боруссии», и сейчас в клубе думают о том, кого назначить новым «повязконосцем». Логичный вариант - это Матс Хуммельс, ветеран команды, но не исключено, что в итоге будет решено начать новый цикл и доверить повязку кому-то помоложе.

Например, нападающему Юлиан Брандту или вратарю Грегору Кобелю. В прошлом сезоне дортмундский клуб, напомним, самым невероятным образом потерял верный чемпионский титул в Бундеслиге, не сумев одержать победу в последнем туре немецкого чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Матс Хуммельс Юлиан Брандт Грегор Кобель
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