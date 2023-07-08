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​«Бавария» завершает трансфер Кима Мин Джэ

08 Июля 2023 • 17:49 Комментировать

Защитник Ким Мин Джэ вот-вот сменит «Наполи» на «Баварию». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский клуб уже инициировал опцию выкупа 26-летнего корейца. Неаполитанцы получат за игрока примерно 50 миллионов евро.

Романо отмечает, что «Наполи» и «Баварии» осталось завершить оформление документов, после чего о трансфере объявят официально. Ким уже прошёл медицинское обследование.

Ким Мин Джэ оказался в «Наполи» год назад. Кореец провёл за команду 45 матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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