В «Баварии» ещё не решили, что делать с Зоммером

Мюнхенская «Бавария» может оставить в своём составе голкипера Янна Зоммера. По информации от Sky Germany, в стане «красной машины» пока не определились, что делать с швейцарским вратарём.

Напомним, Зоммера в данный момент хочет приобрести миланский «Интер» на замену своему основному голкиперу Андре Онана. Если «Бавария» отпустит Янна, то вместо него должен прийти Георгий Мамардашвили из «Валенсии». Тем не менее, мюнхенцы могут и не отпустить Зоммера, несмотря на то, то у руководства есть джентльменское соглашение с Янном. Швейцарцу ранее обещали, что отпустят его после восстановления Мануэля Нойера.

Зоммер провёл в Мюнхене всего полгода после своего трансфера в январе.